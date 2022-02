Ukraine-Russie : une histoire contrariée

60 ans plus tard, le ressentiment anti-russe et anti-communiste rejaillira lors des rassemblements de la place Maïdan, en 2014. Mais l’Ukraine garde sa double identité culturelle, illustrée sur cette carte par la proportion d’habitants dont le Russe est la langue natale. Très minoritaire dans l’Ouest, il compose au moins 25% de la population à l’Est et au Sud et sont même majoritaires dans la péninsule de Crimée. Le mot "Ukraine" signifie “les confins de”. Sans que l’on puisse dire actuellement si elle est aux confins de la Russie ou à ceux de l’Europe.