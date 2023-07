"Urgence" sur le pont de Crimée, combats intenses à l'Est, accord céréalier… Le point sur la situation en Ukraine

Dernières heures avant l'expiration de l'accord céréalier. L'incertitude plane toujours ce lundi sur l'avenir de l'accord céréalier en mer Noire, à quelques heures de son expiration à minuit (21h GMT, 23h à Paris) à Istanbul. Tout le week-end se sont déroulées dans la discrétion des manœuvres de la dernière chance, conduites par la Turquie et l'ONU pour convaincre Moscou de prolonger cet accord signé en juillet 2022 sur le Bosphore et jugé crucial pour l'alimentation mondiale, car permettant le passage sécurisé des cargos depuis et vers les ports ukrainiens malgré la guerre. Mais la Russie n'a pas annoncé son feu vert et l'Initiative sur les céréales en mer Noire est désormais de facto à l'arrêt. Vladimir Poutine a notamment fustigé plusieurs fois les obstacles à l'exportation des produits alimentaires et engrais russes, qui devait accompagner celle des produits ukrainiens.