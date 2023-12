VIDÉO - Ukraine : un élu jette des grenades en plein conseil municipal, que sait-on de ces images ?

Un élu ukrainien a dégoupillé des grenades lors d’une réunion municipale, tuant au moins une personne. L’attaque s’est produite en Transcarpatie, près de la frontière hongroise, selon la police qui est sur place.

Les images sont spectaculaires et violentes et sont pourtant très partagées sur les réseaux sociaux, s’approchant même des 10 millions de vues sur un seul tweet. Ce vendredi 15 décembre en fin de matinée, dans l’ouest de l’Ukraine, un élu a lancé des grenades au cours d’une réunion d'un conseil municipal. À ce stade, une personne a été tuée dans l’explosion et 26 autres ont été blessées, dont six dans un état grave, selon un bilan de la police national. L’auteur de l’attaque figure parmi ces derniers.

Que s’est-il passé ?

La police nationale explique sur ses réseaux sociaux avoir reçu "à 11h37" une alerte selon laquelle "un des députés avait fait exploser des grenades dans le bâtiment du conseil du village de Keretsk, district de Moukatchevo, pendant la séance". Ce village se situe dans la région de Transcarpatie, frontalière avec la Hongrie. La réunion municipale du vendredi matin était diffusée en direct sur Facebook lorsque l'incident a eu lieu, selon la BBC, ce qui explique que les images de l’explosion se sont rapidement retrouvées en ligne.

Sur ces images donc, l’homme reste debout devant la porte fermée, avant de sortir de ses proches trois grenades, qu'il jette au milieu de la pièce accueillant la réunion des élus locaux. La police s’est rendue sur place et tenté de réanimer le suspect, dont on ne connait pas l'état actuel, d'après un communiqué. Une enquête a été ouverte pour "manipulation illégale d'armes, de munitions ou d'explosifs" et pour "acte terroriste", puis confiée aux services de sécurité ukrainiens. "Tous les services spécialisés, l'équipe d'enquête et opérationnelle de la police, les experts en explosifs et les experts légistes travaillent sur place. Les actions d'enquête primaires sont en cours", a précisé la police.

Que lance-t-il exactement ?

Si l’explosion est très violente, elle aurait pu causer bien plus de dégâts, selon Didier Francois, consultant Défense pour LCI. "On ne voit pas les dégâts mais ça ressemble bien à une grenade offensive, qui est beaucoup moins létale que de la défensive, explique-t-il à TF1info. La première grande est lisse et sert à avancer juste derrière, donc avec un effet de souffle mais peu d'éclats. La seconde sert à nettoyer une zone, donc quadrillée et bien plus dangereuse". Une hypothèse corroborée par le spécialiste Pierre Servent, sur le plateau de LCI : "Vu l’explosion, on peut supposer que ce sont des grenades offensives", dont "les personnes qui sont les plus proches reçoivent un certain nombre d’éclats".

Qui est l’auteur présumé ?

L’homme, qui se trouve donc dans un état grave, a été identifié. Il s’agit de Serhii Batryn, un député membre du parti du président ukrainien, "Le Serviteur du Peuple", d’après la presse ukrainienne. Selon le site NTA, une note aurait été retrouvée à son domicile par les enquêteurs, pouvant attester de la préméditation de son action. Le média local Zakarpattia24 a par ailleurs partagé une vidéo sur Telegram, dans laquelle Serhii Batryn se plaint d'autres responsables locaux pendant près de trois minutes, et notamment des indemnités qui leur sont versées.

Quel mobile ?

Pour expliquer son geste, certains médias ukrainiens relèvent l’hypothèse d’un désaccord politique sur la répartition du budget 2024, à l'ordre du jour du conseil local. "Que vas-tu faire de cet argent ? Comment rédiger des primes pendant la guerre ? Vous montrez le rapport financier de cette année. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que je pouvais faire", aurait crié l'élu, cinq minutes avant de dégoupiller ses grenades.