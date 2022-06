Ukraine : un garçon raconte sa guerre

Ni sa mère, ni sa sœur n’avaient connaissance de l’existence de ce carnet. Sa maman, Olena, savait qu’Iegor aimait dessiner, mais était loin de s’imaginer un tel journal de bord. Aujourd’hui, le fils et la mère sont logés dans un abri à Zaporijia. Ils vont tenter de rejoindre la ville de Kiev le plus rapidement possible.