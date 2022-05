Ukraine : un premier soldat russe jugé pour crime de guerre

Le procès est hors norme par sa rapidité, sa médiatisation et ses moyens réduits. Il n'y a pas de cour spéciale, mais un petit tribunal de quartier. Les défis pour la justice du pays sont énormes. Il faut récolter des preuves, des témoignages, et former des enquêteurs. Kiev dit avoir déjà recensé 11.000 enquêtes pour crimes de guerre, bien que le conflit fasse toujours rage dans le pays.