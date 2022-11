VIDÉO - Guerre en Ukraine : Tatiana, une femme combattante en première ligne sur le front de Kherson

"Si certains disent qu'il est facile de libérer Kherson, je leur réponds : vous n'avez qu'à le faire vous-même", s'irrite la jeune femme, casquette militaire vissée au-dessus des yeux, le visage bordé d'un tissu kaki, duquel s'échappent des tresses blondes et brunes. En septembre dernier, lors d'une spectaculaire contre-offensive, les Ukrainiens ont chassé les Russes du nord-est du pays et espèrent reproduire l'exploit dans la région méridionale de Kherson. Ce potentiel revers pourrait s'avérer encore plus douloureux pour la Russie, qui a mobilisé des centaines de milliers de réservistes pour tenter de renverser la tendance.

Tout près, l'un des villages porte les stigmates des récents combats, avec des allées entières de maisons ravagées, leurs murs effondrés et les tuiles de leur toit arrachées. Son centre culturel, qui servait jusqu'alors de QG aux Russes pour le secteur, a été laissé sens dessus dessous, couvert de débris. La grande salle de spectacle communale, elle, est hors d'usage. "Des enfants donnaient des concerts sur cette scène", scène où s'empile désormais du matériel militaire, regrette un soldat ukrainien.