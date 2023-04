VIDÉO - Ukraine : une habitante filme son appartement dévasté, juste après une frappe russe meurtrière

"Cette terreur russe doit entraîner une riposte juste de l'Ukraine et du monde", a lancé sur Telegram Volodymyr Zelensky. "Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l'État terroriste de l'échec et de la punition", a-t-il cinglé. De son côté, la Russie a affirmé vendredi avoir seulement mené des frappes contre des objectifs militaires en Ukraine, "des unités de réserve des forces armées ukrainiennes", se félicitant que "toutes les cibles assignées ont été atteintes".