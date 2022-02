Ukraine : "Vladimir Poutine ne veut qu'une seule histoire, que les Russes puissent prendre à leur compte"

Aux yeux du dirigeant russe, l'Ukraine n'est pas seulement "un pays voisin", elle est "une partie de l'histoire" russe. Lors d'une allocution donnée lundi soir, au cours de laquelle il a reconnu l'indépendance des régions séparatistes de l'est ukrainien, Vladimir Poutine a passé en revue l'histoire commune qui lie Moscou et Kiev. Un récit tronqué, destiné à justifier son action en affirmant que "l'Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement crée par la Russie bolchévique et communiste", selon ses déclarations.

Dans un long article publié en juillet dernier, le chef du Kremlin estimait déjà que "Russes et Ukrainiens étaient une seule nation" appartenant à "un seul et même espace historique et spirituel". Sans inventer des faits, le dirigeant russe n'en occulte pas moins certains aspects de la réalité historique. Il espère ainsi unifier derrière lui un peuple russe dont il perd progressivement la confiance, analyse l'historien et démographe Alain Blum, directeur d'études à l'EHESS et spécialiste notamment du monde russe.