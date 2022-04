Ukrainiens : apprendre le français pour s'intégrer

Les premiers jours sur place ont été difficiles, ils ont tous dû s'adapter. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre. "On espère rentrer chez nous au plus vite et que tout redeviendra normal un jour", confie Yulya. Victoria est désormais scolarisée. Yulya, elle, se rend toutes les semaines à des cours de français animés par Maria, une Ukrainienne bénévole.