Ukrainiens en France : la solidarité s'organise

À Toulouse, la communauté ukrainienne est importante. La ville est jumelée à Kiev et beaucoup sont venus travailler dans l’aéronautique. Des familles se sont réunies ce samedi matin pour préparer la manifestation du dimanche. Depuis deux jours, elles tentent d’envoyer de la nourriture et des médicaments, mais les transports entre l'Hexagone et l’Ukraine sont en arrêt. Pour aider, certains font des dons directement sur Internet. Ainsi, des étudiants ukrainiens n’ont pas hésité. L’argent servira à acheter du matériel médical, de la nourriture et à réparer les infrastructures vitales.