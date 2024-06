Un avion autrichien a été fortement endommagé par un orage de grêle. L'Airbus A320 de la compagnie Austrian Airlines était sur le point d'atterrir à Vienne. Le nez et les vitres avant ont été sévèrement touchés, mais l'appareil a pu se poser sans encombres.

Un Airbus A320 de la compagnie Austrian Airlines en provenance de Palma de Majorque a été pris dans un orage de grêle, alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Vienne, ce dimanche 9 juin. "Selon l'équipage du cockpit, celui-ci n'était pas visible sur le radar météorologique", a expliqué le groupe autrichien dans un communiqué.

Un appel de détresse "Mayday" a été lancé, alors que l'appareil se trouvait à la verticale de Hartberg, à 120 km de la capitale autrichienne, avant de finalement atterrir sans encombres à l'aéroport. Aucun passager n'a été blessé au cours de cet "incident qui n'a duré que quelques secondes", selon une porte-parole de la compagnie aérienne. Des photos diffusées par la télévision publique autrichienne montrent un appareil avec les deux vitres avant du cockpit criblées d'impacts, le nez de l'avion manquant et certains panneaux arrachés. "Cela aurait pu se passer différemment", a estimé un passager, qui n'avait pas soupçonné l'ampleur des dégâts avant la diffusion des photographies.

Les systèmes météorologiques du bord sont très fiables, a expliqué l'expert en aéronautique Kurt Hofmann à la télévision autrichienne, mais des formations soudaines de cellules orageuses sont difficiles à déceler. "On assiste à de plus en plus d'événements"météorologiques extrêmes, les tempêtes dans le trafic aérien sont de plus en plus violentes", a-t-il souligné.