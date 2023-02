Un an de guerre en Ukraine : des manifestations de soutien dans de nombreuses villes de France

Bougies, drapeaux, monuments illuminés en jaune et bleu : plusieurs villes françaises ont affiché leur soutien à l'Ukraine ce vendredi, un an après le début de l'invasion russe. À Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'Hôtel de ville, dans une nuée de drapeaux ukrainiens, portant des pancartes "all the world stand by Ukraine" (tout le monde soutien l'Ukraine) ou encore "chaque pays souffre de sa maladie. Celle de la Russie est sans remède", a constaté une journaliste de l'AFP.

Ce rassemblement se tenait non loin de l'ancre offerte par la ville ukrainienne d'Odessa et repositionnée depuis un an sur le Vieux-Port pour rappeler le jumelage entre les deux cités portuaires.