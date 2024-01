VIDÉO - États-Unis : un avion obligé d'atterrir en urgence après l'apparition d'un "trou géant" dans sa carlingue

Un avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Portland, aux États-Unis, dans la soirée de vendredi. Un morceau de l'avion avait explosé en plein vol, créant un trou béant dans la carlingue. La puissance de la dépressurisation était telle qu'elle a arraché la chemise d'un enfant.

Plus de peur que de mal pour les 171 passagers du vol AS1282 de l'Alaska Airlines. Tandis que l'itinéraire prévoyait de relier Portland, dans l'Oregon, à Ontario, en Californie, dans la nuit du vendredi 5 janvier au samedi 6 janvier, l'engin a dû rebrousser chemin. En début de soirée, l'équipage a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence après qu'une partie de l'avion a explosé en plein vol, laissant un trou béant dans la carlingue.

Une "dépressurisation" de la cabine

L'incident a eu lieu quelques minutes après le départ, selon les précisions de la compagnie. D'après les autorités fédérales, un "problème de pressurisation" a eu lieu en plein vol, faisant exploser un morceau du fuselage. Dans la presse, une passagère explique s'être réveillée après avoir entendu "un bruit assourdissant". En ouvrant les yeux, elle aperçoit d'abord que les masques à oxygène sont tombés, comme prévu en cas de dépressurisation. Puis, en regardant à sa gauche, la jeune femme de 22 ans découvre avec horreur "que le mur sur le côté de l'avion a disparu". "La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'allais mourir", a-t-elle confié dans The Orgeonian. L'amie qui voyageait avec elle confirme avoir entendu "un bruit extrêmement fort" une vingtaine de minutes après le décollage avant de découvrir un "trou béant sur la paroi de l'avion", à environ deux ou trois rangées. "Les oreilles claquaient comme d'habitude dans un avion, mais dix fois plus fort."

Selon les témoignages des différents passagers, personne n'était assis à proximité du hublot disparu dans la nuit. Un adolescent et sa mère se trouvaient cependant au niveau des sièges voisins, comme on le voit sur la vidéo ci-dessus, publiée par la passagère Elizabeth Le. La puissance de la dépressurisation était telle qu'elle a arraché la chemise de l'enfant. Sur les vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, de nombreux objets semblent avoir été aspirés en dehors de l'avion au moment de l'incident.

Toutefois, Alaska Airlines assure dans un communiqué que la totalité des 171 passagers et les six membres d'équipage ont atterri "en sécurité". "Bien que ce type d'incident soit rare, notre équipage était formé et préparé pour gérer la situation en toute sécurité", se félicite l'entreprise. Tout comme l'administration fédérale de l'aviation et le Bureau national de la sécurité des transports, la compagnie aérienne a déclaré avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident qui a touché un Boeing 737 Max 9. En attendant d'en savoir plus, elle a décidé de clouer au sol l'ensemble de ses 737 Max 9.

Selon Flightradar, un site de suivi des vols, l'engin était presque neuf. Fabriqué en 2023, il avait été certifié en novembre. Une bien mauvaise publicité pour ce modèle qui est déjà au cœur de nombreuses critiques. Récemment, l'engin faisait déjà l'objet de vérifications à cause d'un risque de boulon desserré sur le système de contrôle du gouvernail de l'avion. Et en 2018, c'est aussi un 737 Max de la compagnie Lion Air qui s'était écrasé dans l'océan au large des côtes indonésiennes, tuant les 189 passagers et membres d'équipage à son bord et soulevant de nombreuses questions sur les failles de ce géant des airs.