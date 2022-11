VIDÉO - Un chef-d'œuvre de Klimt aspergé d'un liquide noir par des militants écologistes en Autriche

Un nouveau chef-d'œuvre pris pour cible. Le célèbre tableau "Mort et vie" du peintre autrichien Gustav Klimt a été aspergé ce mardi d'un liquide noir par des militants pour le climat, a annoncé le musée Leopold de Vienne. Le groupe "Letzte Generation" (Dernière génération), qui réunit des activistes allemands et autrichiens, a revendiqué l'action sur Twitter. On y voit deux hommes vandaliser l'œuvre, l'un collant sa main à la vitre, avant d'être neutralisés par un employé. "Arrêtez la destruction (de l'humanité) par les énergies fossiles. Nous nous précipitons dans l'enfer climatique", ont-ils crié.

"Les restaurateurs sont à l'œuvre pour déterminer si la peinture protégée par une glace a été endommagée", a déclaré à l'AFP le porte-parole Klaus Pokorny. L'entrée était gratuite ce mardi dans le cadre d'une journée sponsorisée par le groupe pétrolier autrichien OMV.