Un journaliste français tué en Ukraine : le point en direct de Kramatorsk

On en a moins parlé depuis le début de la guerre, mais la ville de Lyssytchansk est aussi bombardée que plein d'autres dans le Donbass. Pourtant, il y a toujours des milliers de civils qui s’y terrent. Et c’est pour cela que Frédéric Leclerc-Imhoff et ses collègues y sont allés. Ils y étaient pour raconter ces évacuations, la manière dont des policiers et des volontaires ukrainiens prennent des risques au péril de leur vie, pour conduire aux milieux des obus et sauver des vies.