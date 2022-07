Un million d’Ukrainiens pour reprendre Kherson ?

Dans l'objectif de contre-offensive, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a annoncé le recours à un million d'hommes sur le sud. On voit bien qu'il veut accentuer la pression et montrer la détermination ukrainienne. D'ailleurs, Oleksiï Reznikov a été interviewé par le Times. Il affirme dans cette interview : "Nous avons environ 700 000 hommes dans les forces armées, et quand vous ajoutez la garde nationale, la police, les gardes-frontières, nous sommes environ un million". Il ajoute également dans cette interview que l'armée britannique entraîne déjà deux bataillons de soldats ukrainiens.