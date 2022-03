Un mois de guerre en Ukraine : où est en l'offensive russe ?

D’un côté, la résistance qui tient. Ce jeudi matin, un navire de transport de troupe russe a été touché par un missile au port de Berdiansk. De l’autre, la peur de l’escalade. S’appuyant sur ces images, les Ukrainiens accusent les Russes d’avoir utilisé une bombe au phosphore cette nuit près de Kiev. Après un mois de guerre, où en est-on ? Les troupes russes ont mis seulement trois jours pour arriver aux abords des grandes villes frontalières. Puis, tout a ralenti. Trois semaines et demie plus tard, seule Khersone a été prise. Des contre-offensives ukrainiennes sont même en cours près de Kiev et de Mykolaïv.