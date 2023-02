"Un objet non identifié" abattu au-dessus du Canada

Après un "engin volant non identifié" abattu vendredi au-dessus de l'Alaska, et d'un ballon espion chinois il y a une semaine au large de la côte Atlantique des États-Unis, un nouvel "objet non identifié" a été détruit ce samedi par l’armée canadienne dans son espace aérien, a annoncé le Premier ministre, Justin Trudeau.

"J’ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l’espace aérien canadien", a tweeté Justin Trudeau. "Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant" du F-22 américain "a atteint l’objet". Le Premier ministre canadien a également affirmé en avoir parlé avec Joe Biden.