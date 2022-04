Titanic : le mystère du naufrage enfin éclairci ?

Premier indice, les conditions météo n'étaient pas les mêmes que d'ordinaire. En cette nuit du 14 au 15 avril, il fait anormalement doux. "La fonte de la banquise est arrivée très tôt et les icebergs ont dérivé beaucoup plus tôt que prévu vers le sud, ce qui fait que cette fois-ci, il y en avait plein", explique Marie-Hélène Pépin, cheffe du département documentation à Météo-France, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. Le Carpathia, un autre navire, en a ainsi dénombré 25 dépassant 60 m de haut et plusieurs douzaines d’autres dans la zone en arrivant au secours du Titanic.

Autre donnée qui compte : cette nuit-là, un vaste anticyclone est centré sur Terre-Neuve. La météo est donc calme, pas de brume, pas de vent, pas de vagues. Des conditions idéales pour naviguer ? Pas forcément. L'équipage du Titanic pourrait en effet avoir été victime d'une illusion d’optique liée à la réfraction de la lumière : la "brume de fée". "C'est une superposition de mirages qu'on observe en région polaire, et ça crée une espèce de couche d'une hauteur de 30 mètres dans lesquelles on ne voit rien. On voit juste du brouillard. Les objets sont indiscernables", poursuit la spécialiste.