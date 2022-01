Un pudding pour la Reine : qui sera le meilleur pâtissier ?

Il accepte de nous apprendre à réaliser une crème simple et gourmande. Une fois refroidie et battue, la crème pourra être pochée sur le gâteau. Mais avant, il y a un peu de travail, une pâte à choux et une compote de rhubarbe. Pendant la cuisson, nous préparons nos décorations. Des fleurs en pâte de sucre, disponible dans tous les supermarchés britanniques. La Reine a donné son nom au marché aux fleurs à Paris. Un clin d'œil qui on l'espère nous portera chance. La recette gagnante sera cuisinée et servie dans tout le pays lors des fêtes de rue du jubilé en juin prochain.