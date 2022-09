Un puissant séisme frappe Taïwan

À Taoyuan, une partie de badminton a failli tourner au drame. Soudain, le toit s'est effondré sous l'effet du séisme. Les étudiants ont eu la vie sauve grâce à leur réflexe. Dans une gare au sud du pays, Hualien, les passagers ont eu la peur de leur vie, car un peu plus loin, le toit s'est effondré sur le quai et plusieurs voitures sont couchées sur les voies. Sur les routes de montagne, des pierres et des arbres se sont abattus à quelques mètres seulement de quatre motards.