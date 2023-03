Un Russe, séparé de sa fille pour un dessin anti-guerre en Ukraine, arrêté en Biélorussie

Une lettre écrite par Maria Moskaliova, dans laquelle elle dit son soutien à son père, a ajouté à l'émotion lorsqu'elle a été rendue publique mercredi. "Je t'aime beaucoup, tu n'es coupable de rien, je serai toujours de ton côté", a écrit l'adolescente, interdite de tout contact avec son père. "Je suis sûre que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble [...] Je sais que tu ne céderas pas, tu es fort, nous sommes forts [...] Je vais prier pour toi et pour nous", ajoute-t-elle. En réplique, le Kremlin a affirmé suivre l'affaire de près et accusé ce père célibataire de "remplir ses obligations parentales de façon déplorable".