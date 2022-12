VIDÉO - Un site de lancement de satellites en Suède, une première sur le sol européen

À son actif : le lancement de plus de 600 fusées dites "Suborbital Exoress", dont la dernière a eu lieu le 23 novembre dernier. Si ces engins sont capables d'atteindre l'espace avec des altitudes de 260 kilomètres, ils ne peuvent en revanche pas se placer en orbite autour de la Terre.

Mais avec le futur premier tir d'un satellite, la base espère rejoindre un club fermé de grands noms de l'histoire de la conquête spatiale comme Baïkonour au Kazakhstan, Kourou en Guyane française ou Cap Canaveral en Floride. Le marché satellitaire est en pleine expansion, car, comme l'explique Philip Påhlsson, en charge du projet, "les satellites sont plus petits et moins chers, et au lieu d'en envoyer un grand, vous pouvez les répartir en plusieurs petits, et ça pousse la demande". De belles perspectives pour le centre spatial.