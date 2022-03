VIDÉO - Guerre en Ukraine : un village des Ardennes se mobilise pour une famille de réfugiés ukrainiens

Une terre d'accueil. À quelques kilomètres de Sedan, dans les Ardennes, Euilly-et-Lombut héberge, depuis quelques jours, une famille ukrainienne. Un couple et ses deux enfants de 15 et 19 ans ont fui Donetsk, dans la région séparatiste du Donbass, juste avant le début de la grande offensive russe. Ils ont tout quitté pour fuir les affres de la guerre. La semaine dernière, ils ont été rejoints par leur fille Anastasia. Celle-ci est arrivée avec ses quatre enfants et son mari, après de plus de cinq jours passés sur les routes et 3000 kilomètres parcourus.