VIDÉO - Un yacht de 40 mètres de long sombre au large de l'Italie

Pris dans une tempête, un super-yacht de 40 mètres de long a coulé la poupe la première, dans la nuit du 20 au 21 août, dans le golfe de Squillace, situé à l'est de la Calabre, en Italie. Le bateau nommé "My Saga" partait de Gallipoli et se rendait à Milazzo lorsqu'il a coulé, comme on peut le voir dans la vidéo en tête d'article.