Un yacht russe bientôt vendu aux enchères ?

Appelé Amore Vero, il est classé dans le top 100 des plus grands yachts du monde. Le grand navire mesure 86 mètres de long et 14 mètres de large. Il est composé d'une piscine intérieure, un jacuzzi, un spa, un ascenseur et bien d'autres encore. Sa valeur est estimée à 120 millions d'euros.