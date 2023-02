VIDÉO - L'incroyable découverte d'un chasseur de trésor amateur britannique

Charlie Clarke détectait les métaux depuis seulement six mois lorsqu'il est tombé sur ce que l’on trouve, non pas "une fois dans une vie - mais, une fois dans 30 vies". Juste avant la pandémie de Covid, alors qu'il explorait un champ du Warwickshire et s’apprêtait à rentrer bredouille, son détecteur s’est mis à retentir frénétiquement. Il a creusé le sol jusqu’au coude et en a ressorti une lourde chaine reliée avec une attache en forme de main à un pendentif en cœur. Le tout avait l’aspect de l’or...

En grattant la terre, Charlie Clarke a tout de suite eu la sensation qu’il était tombé sur un trésor ! De fait, les expertises l’ont confirmé, bien plus qu’une chaine et un pendentif en or massif (300g de 24 carats !) ce que ce propriétaire d'un café de Birmingham avait découvert était bel et bien un trésor archéologique, un témoignage de la Renaissance britannique.