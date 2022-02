Une dernière chance pour la paix en Ukraine ?

Le président ukrainien était à la conférence sur la sécurité à Munich, à laquelle le président Biden lui avait déconseillé d’assister. "Nous n’avons pas d’arme ni de sécurité, mais nous avons le droit d’exiger que cesse la politique d’apaisement et de demander des garanties de sécurité et de paix", a-t-il annoncé. Un message clair et sans ambiguïté auquel se rajoute une phrase glissée dans une conversation avec le président Macron samedi soir : "L’Ukraine ne répondra pas aux provocations russes".