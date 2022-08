VIDÉO - Descente en chute libre de… 74 mètres : le grand huit le plus rapide d’Europe

Sensations fortes garanties. Une fois le bouton enclenché, plus possible de faire marche arrière. Vous voici à bord d’une attraction hors du commun. Des montagnes russes gigantesques, dans le parc d’attraction de Tarragone, situé en Espagne. Ce sont les plus rapides d’Europe. Vitesse de pointe : 134 km/h. "On a vraiment l’impression de voler. C’est une sensation unique en Europe", affirme un Espagnol. "La première fois que je l’ai fait, je n’ai plus voulu la refaire après", dit une Française.