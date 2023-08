"Une excellente nouvelle" : l'incendie de Tenerife enfin "stabilisé", neuf jours après le départ du feu

Désormais, les secours travaillent à ce que le feu ne reparte pas de plus belle. La meilleure situation des dernières heures ne "ne signifie pas qu'il ne va pas y avoir de réactivation", a mis en garde Fernando Clavijo, le gouverneur régional des Canaries. Selon le responsable, tous les moyens sont déployés "dans un large périmètre de plus de 90 kilomètres pour pouvoir agir immédiatement et étouffer tout type de réactivation qui se produirait".

La région a déjà vécu des incendies plus importants en termes de surface brûlée, notamment en 2007, lorsque plus de 35.000 hectares avaient brûlé sur plusieurs îles de l'archipel, dont celle de Tenerife. Mais les conditions météorologiques et la topographie de l'incendie de cette année, dans une zone vallonnée, conduit Fernando Clavijo à estimer que les Canaries faisaient face à leur incendie "le plus compliqué" depuis 40 ans.