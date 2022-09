Une reine à l'humour so British

Derrière l'apparente froideur, le poids de la tradition royale, il y a une face cachée qui est plus espiègle, à l'humour so British. Elizabeth II prenait un malin plaisir à braver les codes et les convenances. L'an dernier, elle a posé aux côtés des grands du monde. Ils étaient tous un peu figés au sommet du G7. Devant les photographes, c'est bien la souveraine qui déride tout le monde. "Est-on supposé faire semblant qu'on amuse ?", a-t-elle questionné.