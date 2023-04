VIDÉO - "Une semaine de chaos" : de retour à Paris, le soulagement des ressortissants exfiltrés du Soudan

Sains et saufs. Quelque 245 ressortissants français et étrangers, évacués du Soudan, en proie à une guerre civile entre l'armée régulière et les paramilitaires, ont atterri, mercredi 26 avril, aux premières lueurs du jour, à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle dans un avion affrété par les autorités françaises. Leur avion, en provenance de Djibouti, s'est posé sur le tarmac vers 7h30. Parmi les passagers, accueillis par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à leur descente de l'appareil, figuraient 195 Français, mais aussi une vingtaine de Soudanais, des Néerlandais, des Italiens et des Néo-Zélandais, selon le Quai d'Orsay.

"L'évacuation s'est très bien passée. On est reconnaissant que les autorités françaises aient monté cette opération extrêmement compliquée. On a vécu une semaine de chaos", a raconté sur LCI l'un des ressortissants français. "On ne peut qu'être satisfait. C'était improbable qu'il n'y ait pas de mort, il y a quelques blessés qui vont aller bien. Tout le monde a eu peur."