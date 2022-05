Une ville en Ukraine sous administration russe

À l’école, malgré les fenêtres brisées et les impacts de tirs, les cours ont repris. L’enseignement se fait désormais en russe, et non plus en ukrainien. La plupart des habitants sont russophones, mais pas question de renier le passé. Le programme d’histoire a changé aussi. Dorénavant, c’est l’histoire de la Russie qui est prioritaire.