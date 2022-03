Une voiture folle fait six morts et des dizaines de blessés pendant un carnaval en Belgique

Le bilan est pour l'instant de six morts et dix blessés graves. Seize ambulances ont été nécessaires pour transporter ces nombreuses victimes vers les hôpitaux de la région. Le véhicule du chauffard a été saisi dans une rue adjacente. La police a rapidement retrouvé les suspects. Selon Damien Verheyen, substitut du procureur du roi à Mons, la voiture était occupée par deux personnes. Elles ont été interpellées. Respectivement nées en 1988 et en 1990, elles sont toutes les deux originaires de La Louvière. Et dans l'état actuel de l'enquête, la piste terroriste n'est pas privilégiée.