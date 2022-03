Une voiture fonce sur la foule en Belgique

Près de 150 à 200 personnes se trouvent dans la ville de La Louvière (Belgique). Elles quittent alors la salle omnisports pour remontées vers le centre-ville. Mais une voiture roulant à grande vitesse surgit sur cette route. Elle arrive par l'arrière et fonce sur la foule. Le bilan est pour l'instant de six morts et dix blessés graves. Après l'accident, le véhicule poursuit sa route. Mais la police retrouve rapidement les deux suspects.