VIDÉO - Ukraine : cette plateforme participative qui a permis de financer le nouveau drone naval de Kiev

L'armée ukrainienne a dévoilé ce jeudi le dernier exemplaire du "Sea Baby". Un drone naval, capable de transporter une tonne d'explosifs. L'engin a été financé grâce à UNITED24, une plateforme en ligne qui, depuis le début de la guerre, récolte des dons pour aider Kiev.

Plus de 620 millions de dollars. C'est le "trésor de guerre" amassé par Kiev depuis l'invasion russe sur sol en février 2022, selon UNITED24. Une plateforme de financement participatif devenue indispensable pour l'Ukraine : grâce aux dons des citoyens et de la communauté internationale, les autorités financent une multitude de projets. Notamment ses drones, acteurs omniprésents sur le champ de bataille.

Dernier exemple en date ? Le "Sea Baby". Ce drone naval "unique" selon les services ukrainiens de sécurité (SBU) est capable de transporter jusqu'à "800 kilogrammes d'explosifs à 800 kilomètres dans les conditions d'une tempête modérée". Ces appareils ont notamment servi à frapper le pont reliant la Crimée à la Russie en juillet dernier et lors d'attaques pendant lesquelles dix bateaux russes ont été touchés en octobre 2022 et en 2023, a affirmé le SBU.

7 millions d'euros récoltés pour financer le "Sea Baby"

Non sans fierté, les services ukrainiens ont dévoilé ce jeudi une version améliorée du "Sea Baby". L'engin, au centre d'une vidéo digne d'un film américain, peut transporter une charge explosive de près de 1 tonne sur une distance d'environ 1000 kilomètres. Le premier de la série a été baptisé" Avdiïvka", du nom de cette ville meurtrie par le conflit.

Selon le SBU, cette nouvelle génération de "Sea Baby" a pu voir le jour grâce à UNITED24. Le site de crowdfunding a permis de lever 7 millions d'euros auprès d’entreprises, des donateurs internationaux et ukrainiens pour financer 35 drones navals. Un cas loin d'être anecdotique : depuis désormais deux ans, Kiev finance en grande partie son "effort de guerre" grâce aux dons.

"En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine", avait fièrement annoncé en mai 2022 Volodymyr Zelensky en inaugurant UNITED24. Précisant que des rapports sur la distribution des fonds seront publiés "toutes les 24 heures", le chef d'État avait alors ajouté que "tous les fonds seront transférés à la banque nationale d'Ukraine et attribués aux ministères concernés". La plateforme, sur le site u24.gov.ua, précise que les fonds seront distribués pour répondre en matière de "défense et déminage", "aide médicale" et pour "reconstruire l'Ukraine".

Au fil des mois, le site a permis de lever des fonds via différents canaux. Ainsi, en décembre 2022, la maison française de vente Artcurial avait vendu une cinquantaine de lots pour rassembler des fonds destinés à UNITED24. Parmi eux : le César du meilleur réalisateur remis à Jacques Audiard en 2010 pour son film "Un prophète", ou celui remis à Michel Hazanavicius pour "The Artist" en 2012. Autre exemple, la montre portée par Jean Dujardin dans OSS117 "Le Caire nid d'espions", ou le casque original du film "Daft Punk's Electroma" offert et dédicacé par Thomas Bangalter.

Des ambassadeurs célèbres pour UNITED24

En juillet 2023, loueur d'Arsenal Oleksandr Zinchenko avait, lui, entrepris de collecter des fonds pour reconstruire une école détruite lors de l'invasion russe. En collaboration avec UNITED24, il avait ainsi organisé le 5 août un match Game4Ukraine à Chelsea. La légende du football ukrainien Andriy Shevchenko, lui, est devenu un ambassadeur de la plateforme, tout comme la joueuse de tennis Elina Svitolina ou l'acteur américain Mark Hamill. Barbra Streisand, Michel Hazanavicius, Richard Branson font partie des personnalités utilisant leur notoriété pour faire connaitre UNITED24.

Si les volets humanitaires et médicaux sont mis en avant sur le site, le développement du matériel semble être le cœur de cette initiative. Le projet "Armée de drones" n'a cessé de prendre de l'ampleur : "De 80 entreprises à l'automne 2022, nous comptons désormais environ 200 productions de drones, petites et grandes", avait détaillé en décembre dernier ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhaïlo Fedorov. Avant d'ajouter : "L'année dernière, seuls sept drones ukrainiens pouvaient être utilisés en première ligne. Il existe désormais plus de 50 modèles uniques fabriqués en Ukraine, et ça ne cesse de croître". Un panel destiné à répondre aux attentes des soldats sur le front : des responsables ukrainiens ont évoqué un besoin mensuel de 100.000 à 120.000 drones.