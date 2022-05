Usine Azot : après Azovstal, le scénario se répète

On constate des points de ressemblance entre l'usine Azot et celle d'Azovstal. Premièrement, lorsqu'on aperçoit la ville de loin, on ne voit que ça. En effet, lorsqu'on regarde le plan de la ville, l'usine Azot représente à peu près un tiers de la superficie de Sievierodonetsk. Il y a une zone qui se compose uniquement de bâtiments industriels. Lorsqu'on compare la superficie des deux usines, on a Azot à 6 km² et Azovstal à 8 km².