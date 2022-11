USS Gerald Ford : les images exclusives du porte-avions de tous les records

Son pont d’envol fait près de 20.000 mètres carrés, c’est l’équivalent de trois terrains de football. Il peut accueillir près de 75 avions et hélicoptères de combat, c’est un record. Ce porte-avions à propulsion nucléaire est le plus grand jamais construit. Il mesure 333 mètres de long, l’équivalent de la Tour Eiffel, bien plus imposant que le Charles de Gaulle et ses 262 mètres.