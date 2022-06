Uvalde : le récit émouvant d’une fillette rescapée

Face au Congrès, c'est un témoignage qui bouleverse l'Amérique. Miah, onze ans, est une survivante de la tuerie d'Ulvade. "Il a tiré sur mon amie qui était juste à côté de moi, et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce. Donc j'ai pris un peu de son sang et je me le suis étalé partout. Je suis restée silencieuse, puis j'ai attrapé le téléphone de mon institutrice et j'ai appelé les secours", raconte la fillette.