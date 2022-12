Vacances tout compris en République dominicaine

Près de six millions de touristes se laissent tenter chaque année par la République Dominicaine. Punta Cana, sur la côte Est du pays, est l'une des plus grandes stations touristiques du monde. À neuf heures de vol depuis la France, il y fait 30°C à l'ombre toute l'année. C'est là qu'a vu le jour le premier hôtel all inclusive ou formule tout compris.