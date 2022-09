Vague d'émotion aussi en France

Les rideaux s'ouvrent et les Parisiens se pressent ce vendredi matin à la librairie "So british !". Ils sont venus faire le plein de souvenirs : les Une de la presse britannique, les mugs... C'est un jour historique pour les Français aussi, avec la disparition d'une figure si familière : "On est tellement habituée à elle, on la voit depuis toujours", "c'est un sentiment de tristesse mais tout ce qu'elle a accompli dans sa vie est exceptionnel donc on vient lui rendre hommage".