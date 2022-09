Vague de chaleur : jusqu'à 44°C en Californie

En plein désert californien, le plus grand thermomètre du monde, 41 mètres de haut, ne suffira peut-être plus à indiquer les records. 108 °F, soit 42,2 °C. Et ce n'est qu'un début. Une centaine de villes devraient battre des records dans tout le sud-ouest des États-Unis. 55 millions d'habitants en tout, doivent être prêts pour une longue semaine de chaleur.