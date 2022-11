Ukraine : une interview du pape s'attire les foudres de Moscou

Le torchon brûle entre Moscou et le Vatican. En cause ? Des propos du pape François, sur le rôle présumé des minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine. Une sortie qui a "indigné" le pouvoir russe.

"Quand je parle de l'Ukraine, je parle de la cruauté parce que j'ai beaucoup d'informations sur la cruauté des troupes" qui arrivent en Ukraine, a déclaré le pape dans une interview accordée au journal jésuite America et publiée lundi sur son site. "Les plus cruels sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais (qui ne sont) pas de tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriates", a-t-il déclaré. La Tchétchénie est une République du Caucase russe à majorité musulmane, la Bouriatie est, elle, une région bouddhiste de Sibérie située entre le lac Baïkal et la Mongolie.