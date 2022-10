Inde : 200 millions de vaches sacrées en Inde

On pourrait voir une simple vache, mais un milliard d'hindous y voient une déesse. C'est l'animal totem de plusieurs dieux, dont Shiva et Krishna. Un symbole de non violence au pays de Gandhi, on la vénère, on la nourrit, interdit de la frapper, de l'insulter ou de contraindre l'une des 200 millions de vaches en Inde, sous peine d'amende, voire de prison.