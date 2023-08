VIDÉO - La Méditerranée balayée par une violente tempête

Des rafales à plus de 120 km à l'heure ont frappé plutôt le 27 août, sur l'île des Baléares. Les rues se sont transformées en torrents. Il est tombé jusqu'à 120 litres d'eau par mètre carré, en à peine douze heures. Les bourrasques de vent sont tellement violentes, que tout s'envole sur leur passage, en obligeant les familles à se protéger tant bien que de mal. "Le vent était tellement violent qu'on s'est agrippé comme on pouvait, moi et mon mari", affirme la mère de famille Levens, touristes français à l'île Majorque, dans l'archipel des Baléares en Espagne.