Les Vérificateurs : un navire de type USS Kearsarge aperçu à 30 km de Nord Stream 1 ?

Des internautes accusent clairement les États-Unis face aux sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pour preuve, ils accusent la présence de navires américains dans cette zone. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de messages parlent d’un navire de type USS Kearsarge qui aurait été aperçu à 30 kilomètres de Nord Stream 1 et à 50 kilomètres de Nord Stream 2 avec des photos et cartes à l’appui.