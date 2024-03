Punaises de lit, risque d'attentat : les réseaux russes misent sur la panique avant les Jeux olympiques

Les JO 2024 alimentent les inquiétudes des autorités à plusieurs niveaux. Les risques d'ingérence russe font partie des menaces qui planent. Sur les réseaux sociaux, le Kremlin diffuse toutes sortes de rumeurs pour déstabiliser le pays.

La psychose sur les punaises de lits, c'est du pain bénit pour les propagandistes russes, explique Samira El Gadir sur le plateau du 20H de TF1. Ils s'en servent pour détourner le logo de Paris 2024, représenté alternativement par une punaise ou un rat. Ils font même croire à l'apparition épidémie de gale. Les réseaux russes se plaisent aussi à ironiser sur Anne Hidalgo, présentée comme "la maire qui nagera avec les insectes", depuis sa réaffirmation qu'elle se baignerait dans la Seine juste avant les Jeux.

TF1

La couverture médiatique bien réelle sur l'invasion des punaises à de lits, à partir de septembre 2023, a aussi été "artificiellement amplifiée" sur les réseaux sociaux, mettait en garde ce vendredi le ministre français délégué à l'Europe. Jean-Noël Barrot relevait d'ailleurs un "faux lien" établi entre la prolifération de punaises et l'arrivée en France de réfugiés ukrainiens.

C'est le fait de manipulations russes très sophistiquées, confirme Samira El Gadir, après une enquête des Vérificateurs de TF1info. Par exemple, avec de faux articles imitant les habillages de journaux français, qui font un lien direct entre la propagation des nuisibles et les sanctions occidentales contre la Russie.

Des contenus republiés toutes les 45 secondes

Ces "infox" inondent les réseaux sociaux, grâce à des comptes gérés par des robots. Certains contenus sont ainsi republiés mécaniquement toutes les 45 secondes. Cette stratégie est utilisée pour d'autres fake news, directement liées aux Jeux olympiques de Paris. La dernière en date est une vidéo d'une minute, rythmée par une musique angoissante, et qui alerte sur un "risque d'attentat" pendant la compétition. La publication fait état d'une lettre transmise par la CIA auprès des services français. Ceux-ci ont démenti l'existence d'un tel courrier auprès de TF1info, même si une telle éventualité est bien sûr prise au sérieux.

Le but manifeste est de nuire à l'image de la France et à ses intérêts, à quelques mois de la compétition. Les Russes ne sont d'ailleurs pas les seuls impliqués dans ces manipulations. D’autres pays sont impliqués, comme l’Azerbaïdjan. Ce pays est en conflit avec l'Arménie qui, elle, est soutenue par Paris. Les services du Quai d'Orsay ont fait le lien entre une vidéo appelant au boycott des Jeux et une entreprise basée en Azerbaïdjan. Cette campagne de propagande a même été baptisée "Olympia", une référence azérie directe aux Jeux olympiques.