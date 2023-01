Vêtements, eau, nourriture : la solidarité en Californie avant une nouvelle tempête

Tout ce qui lui reste tient dans sa voiture. Quelques vêtements, quelques souvenirs, le peu qu'il a pu sauver ce matin de son domicile. "Ma maison est entièrement détruite. Mais ici, c'est bien. Il y a de la nourriture, tout est très bien, grâce à Dieu", témoigne un homme.

Plus de 300 sinistrés sont accueillis dans trois salles communales à Merced (Californie). Peut-être bien plus après la nouvelle tempête prévue ce week-end. Le centre d'accueil se prépare à recevoir encore plus de sinistrés. Il s'assure d'avoir assez de places et notamment assez de lits.