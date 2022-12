VIDÉO - Coupe du monde : la folie des tatouages à l'effigie de Messi en Argentine

C'est un sacre qui ne dure que quatre ans alors autant le graver pour l'éternité. En Argentine, certains fans de football ont la Coupe du Monde dans la peau... au sens propre ! Depuis le sacre de Lionel Messi et ses coéquipiers le 18 décembre dernier, aux dépens de la France, les salons de tatoueurs ne désemplissent pas.

"C'est une promesse que j'ai faite après le premier match, quand notre équipe a perdu contre l'Arabie Saoudite. Tout le pays perdait confiance en eux, moi j'ai dit qu'il gagnerait la Coupe et que je me la ferai tatouer", explique Alma, l'une des nombreuses supportrices de l'Albiceleste. Il faut rappeler que cela faisait 36 ans que l'Argentine attendait sa troisième étoile et son Messi.