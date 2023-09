VIDÉO - Espagne : un enfant échappe à la noyade en s'agrippant 8 heures à un arbre

À bord de leur voiture, les parents et leurs deux enfants font à peine deux kilomètres avant d'être emportés par des flots déchaînés. Ethan et sa grande sœur réussissent à s'extraire en passant par le coffre. Le garçon parcourt plus de 3 kilomètres, charrié par le courant, entre le lieu de l'accident et l'arbre auquel il va s'agripper. Sa mère sera retrouvée 500 mètres plus loin.